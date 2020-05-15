2020-05-15T11:07:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Выходим на так называемое плато по коронавирусу»: замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала о ситуации в Беларуси

По ее словам, в республике в среднем выявляется около 8,7 - 9,7% положительных тестов на COVID-19 от того количества тестирований, которые уже были проведены
Сергей Диндиков
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Среди стран СНГ мы занимаем второе место по количеству тестирования. Фото ctv.byСреди стран СНГ мы занимаем второе место по количеству тестирования. Фото ctv.by
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В интервью телеканалу СТВ заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан рассказала, что республика выходит на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. «В последнее время в республике в среднем выявляется где-то около 8,7 - 9,7% положительных тестов на COVID-19 от того количества тестирований, которые уже были проведены», - продолжила гостья. Что касается тестирования, то в сравнении с другими государствами замминистра поставила Беларусь в один ряд с такими странами, как США, Великобритания, Канада. Совсем немножко наша республика отстает от Германии. Также мы отстаем от Российской Федерации. Однако среди стран СНГ мы занимаем второе место по количеству проводимых тестов.

Что касается заболеваемости, она отметила, что у нас пологий, а не пикообразный рост, который был бы «выше возможностей системы здравоохранения Беларуси».

Напомним, что, по последним данным, в стране выявлено 26 772 случая COVID-19. Всего умер 151 человек и выписаны 8168 пациентов.

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