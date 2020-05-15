Больше не летаем. Пассажиропоток в аэропорту Минска в апреле снизился на 93,7%

Это минус 329 388 пассажиров в сравнении с апрелем прошлого года Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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В прошлом месяце в Национальном аэропорту "Минск" из-за пандемии коронавируса снизился пассажиропоток на 93,7%, сообщается на сайте аэропорта. За апрель было обслужено 22 196 пассажиров. Это минус 329 388 пассажиров в сравнении с апрелем прошлого года.

Было выполнено 357 авиарейсов. Это 15,7% от запланированных перелетов и меньше на 83,1%, или минус 1752 рейса, в сравнении с этим же периодом прошлого года.

По данным аэропорта, за четыре месяца текущего года обслужили 960 тысяч пассажиров, что примерно на четверть меньше, чем за такой же период прошлого года.

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