2020-05-15T09:34:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Больше не летаем. Пассажиропоток в аэропорту Минска в апреле снизился на 93,7%

Сергей Диндиков
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Это минус 329 388 пассажиров в сравнении с апрелем прошлого годаЭто минус 329 388 пассажиров в сравнении с апрелем прошлого годаФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В прошлом месяце в Национальном аэропорту "Минск" из-за пандемии коронавируса снизился пассажиропоток на 93,7%, сообщается на сайте аэропорта. За апрель было обслужено 22 196 пассажиров. Это минус 329 388 пассажиров в сравнении с апрелем прошлого года.

Было выполнено 357 авиарейсов. Это 15,7% от запланированных перелетов и меньше на 83,1%, или минус 1752 рейса, в сравнении с этим же периодом прошлого года.

По данным аэропорта, за четыре месяца текущего года обслужили 960 тысяч пассажиров, что примерно на четверть меньше, чем за такой же период прошлого года.

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