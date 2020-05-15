2020-05-15T10:03:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Не везет так не везет: житель Молодечно три раза попался за нарушение режима самоизоляции

Сумма его штрафов составила почти 2835 рублей
Сергей Диндиков
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суммарный штраф молодечненца составил 105 базовых величинсуммарный штраф молодечненца составил 105 базовых величинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как рассказала источнику официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук, 44-летнему жителю Молодечно официально было вынесено требование о соблюдении режима самоизоляции. Покидать дом ему разрешалось лишь для похода в ближайший магазин, аптеку и выбросить мусор.

Начались его злоключения в апреле. Он вышел на улицу, чтобы пообщаться с друзьями и покурить. В отношении него был составлен протокол. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин. Подумав, наверное, что «теперь можно», через день он снова вышел на улицу, чтобы посидеть на лавочке с друзьями. Теперь суд оштрафовал мужчину на 35 базовых величин.

Жизнь так ничему и не научила. В начале мая сотрудники милиции установили, что находившийся на самоизоляции горожанин снова покинул место жительства. Решением суда он был оштрафован еще на 40 базовых величин. В итоге суммарный штраф молодечненца составил 105 базовых величин. Это 2835 рублей.

Юлия Крук сообщила, что нарушитель часто привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Он состоит на учете семейных скандалистов.

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