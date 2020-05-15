Не везет так не везет: житель Молодечно три раза попался за нарушение режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Как рассказала источнику официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук, 44-летнему жителю Молодечно официально было вынесено требование о соблюдении режима самоизоляции. Покидать дом ему разрешалось лишь для похода в ближайший магазин, аптеку и выбросить мусор.

Начались его злоключения в апреле. Он вышел на улицу, чтобы пообщаться с друзьями и покурить. В отношении него был составлен протокол. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин. Подумав, наверное, что «теперь можно», через день он снова вышел на улицу, чтобы посидеть на лавочке с друзьями. Теперь суд оштрафовал мужчину на 35 базовых величин.

Жизнь так ничему и не научила. В начале мая сотрудники милиции установили, что находившийся на самоизоляции горожанин снова покинул место жительства. Решением суда он был оштрафован еще на 40 базовых величин. В итоге суммарный штраф молодечненца составил 105 базовых величин. Это 2835 рублей.

Юлия Крук сообщила, что нарушитель часто привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Он состоит на учете семейных скандалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выходим на так называемое плато по коронавирусу», - сообщила зрителям замминистра здравоохранения Елена Богдан

По ее словам, в республике в среднем выявляется где-то около 8,7 - 9,7% положительных тестов на COVID-19 от того количества тестирований, которые уже были проведены (подробности).

В Сморгони 10 специалистов центра гигиены и эпидемиологии заболели коронавирусом, но центр продолжает работать

На место заболевших командировали специалистов из областного центра Гродно (подробности).