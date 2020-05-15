Ехал задним ходом и выпал из кабины: следователи разбираются, как погиб рабочий в Ганцевичском районе

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Трагедия случилась в ночь на 14 мая в Ганцевичском районе. 40-летний рабочий одного из предприятий управлял автопогрузчиком. Мужчина ехал задним ходом, когда машина начала сваливаться на бок. Рабочий выпал из кабины, погрузчик упал на него. Человека прижало упавшей машиной, и он скончался на месте.

- При движении задним ходом автопогрузчик попал колесами на слой щепы и опилок, - рассказали об обстоятельствах трагедии в Следственном комитете. - Следователи осмотрели место происшествия, опросили коллег погибшего, изъяли документацию по охране труда. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит Ганцевичский РОСК.

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