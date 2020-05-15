2020-05-15T09:40:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Били вдвоем, а потом сбросили в канал. В Петриковском районе убили мужчину, следователи выясняют за что

Тревогу забила сестра убитого, когда почти неделю не могла найти брата
Наталья ПАРТОЛИНА
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Двое избили мужчину, а потом выбросили в мелиоративный канал. Фото: Следственный комитет.Двое избили мужчину, а потом выбросили в мелиоративный канал. Фото: Следственный комитет.
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В Петриковском районе женщина из деревни Бринев почти неделю не могла выйти на связь со своим братом, который жил в агрогородке Лясковичи. Мужчина как в воду канул - не отвечал на звонки, не появлялся ни дома, ни где-либо еще. 12 мая женщина обратилась в милицию.

- 13 мая тело мужчины нашли в мелиоративном канале недалеко от улицы Юбилейной, - рассказали в Следственном комитете.

Погибшему было 53 года. По подозрению в убийстве задержали двоих жителей того же агрогородка. Одному из задержанных 30 лет, второму 40.

По предварительной информации, задержанные 7 мая избили мужчину, а потом сбросили его в канал. Экспертам предстоит установить, когда наступила смерть мужчины и какова была ее причина. Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного группой лиц.

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