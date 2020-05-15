Били вдвоем, а потом сбросили в канал. В Петриковском районе убили мужчину, следователи выясняют за что
В Петриковском районе женщина из деревни Бринев почти неделю не могла выйти на связь со своим братом, который жил в агрогородке Лясковичи. Мужчина как в воду канул - не отвечал на звонки, не появлялся ни дома, ни где-либо еще. 12 мая женщина обратилась в милицию.
- 13 мая тело мужчины нашли в мелиоративном канале недалеко от улицы Юбилейной, - рассказали в Следственном комитете.
Погибшему было 53 года. По подозрению в убийстве задержали двоих жителей того же агрогородка. Одному из задержанных 30 лет, второму 40.
По предварительной информации, задержанные 7 мая избили мужчину, а потом сбросили его в канал. Экспертам предстоит установить, когда наступила смерть мужчины и какова была ее причина. Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного группой лиц.
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