2020-05-15T10:20:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Орше и в Миорах спасателям пришлось тушить горящие автомобили

Машины были припаркованы возле жилых домов. Почему загорелись, выясняют специалисты
Наталья ПАРТОЛИНА
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Машина в Орше горела открытым пламенем. Фото: МЧС.Машина в Орше горела открытым пламенем. Фото: МЧС.
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Дважды выезжали на тушение горящих легковушек спасатели Витебщины 14 мая. Ночью, в 2.54, в службу спасения сообщили, что горит машина, припаркованная около жилого дома на улице 1-й Молодежной в Орше. Когда спасатели приехали, они увидели «Фольксваген Пассат», из-под капота которого вырывалось пламя. Огонь потушили, он повредил моторный отсек и салон автомобиля. Люди не пострадали. Автомобиль принадлежит 50-летнему мужчине.

В тот же день в 13.56 стало известно о пожаре в автомобиле, который стоял на улице Ермака в Миорах. Машина горела открытым пламенем. Это был «Опель Астра» 1994 года выпуска. Авто потушили в считаные минуты.

- Предположительно, машина загорелась из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В Миорах спасатели потушили горящее авто за считанные минуты. Фото: МЧС.

В Миорах спасатели потушили горящее авто за считанные минуты. Фото: МЧС.

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