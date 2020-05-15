В Орше и в Миорах спасателям пришлось тушить горящие автомобили

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Дважды выезжали на тушение горящих легковушек спасатели Витебщины 14 мая. Ночью, в 2.54, в службу спасения сообщили, что горит машина, припаркованная около жилого дома на улице 1-й Молодежной в Орше. Когда спасатели приехали, они увидели «Фольксваген Пассат», из-под капота которого вырывалось пламя. Огонь потушили, он повредил моторный отсек и салон автомобиля. Люди не пострадали. Автомобиль принадлежит 50-летнему мужчине.

В тот же день в 13.56 стало известно о пожаре в автомобиле, который стоял на улице Ермака в Миорах. Машина горела открытым пламенем. Это был «Опель Астра» 1994 года выпуска. Авто потушили в считаные минуты.

- Предположительно, машина загорелась из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, - рассказали в пресс-службе МЧС.