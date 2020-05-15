Первая виртуальная выставка пройдет в Беларуси

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Как сообщает источник, первая онлайн-выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood откроется 16 июня. На ней представят продукцию различных белорусских предприятий. Открытием под названием Made in Belarus Online будет представлена серия, состоящая из виртуальных специализированных выставок. Они будут посвящены различным отраслям промышленности, которые направлены на презентацию белорусской продукции и услуг деловым кругам по всему миру. В связи с тем что эпидобстановка во всех странах создает необходимость удаленных встреч, виртуальная выставка временно решит проблему прямой коммуникации.

Интерактивная экспозиция будет состоять из виртуальных стендов отечественных предприятий. Все представят онлайн-образцы своей продукции, продемонстрируют видеоролики, выступят с деловыми предложениями. Участники ознакомятся с персональными видеоприветствиями и пообщаются с представителями предприятий. Информацию организаторы представят на русском и английском языках.

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