«Человек месяц пил перекись водорода для профилактики коронавируса… Думайте, что вы делаете!» Фельдшер скорой - о самолечении и не только
- Человек месяц пил перекись водорода для профилактики коронавируса. Мы забрали его с кровохарканьем, вздутием живота, он был бледный, кислорода было 68 в крови, - так описывает фельдшер Владимир Макаренко пациента, который пытался обезопасить себя от коронавируса, используя народные методы.
Человек, о котором рассказывает Макаренко, скончался.
- Люди, думайте головой! Прежде чем применять народные методы, думайте, что вы делаете! При чем тут перекись водорода к коронавирусу? - увещевает фельдшер в своем новом ролике.
Рассказал Владимир Макаренко и о том, сколько он и его коллеги получили за работу с инфицированными COVID-19, и показал свой расчетник.
- 80% коллег с моей подстанции получили по 25 рублей, самая большая надбавка на моей подстанции - 150 рублей. Два человека работали все время вместе: один получил 150 рублей, второй 100, непонятно, по какому принципу начисляют эти надбавки. А водитель возил доктора, который берет мазки на коронавирус, ему не доплатили ничего.
Ранее Владимир Макаренко эмоционально высказался о поведении белорусов в дни религиозных праздников во время эпидемии: «Это предательство медработников, которые просили о помощи!».
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