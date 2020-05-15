2020-05-15T10:52:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Презент из Королевства. Белорусские военные медики получили костюмы от коронавируса

Всего было передано 2000 защитных комбинезонов белорусского производства
Сергей Диндиков
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Костюмами будет пользоваться медперсонал клинического центра в повседневной деятельности. Фото mil.byКостюмами будет пользоваться медперсонал клинического центра в повседневной деятельности. Фото mil.by
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В Министерстве обороны сообщили, что атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси подполковник Тимофи Уайт-Бойкот на безвозмездной основе передал Главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных Сил Беларуси 2000 защитных комбинезонов. Произведены они в нашей стране.

Костюмами будет пользоваться медперсонал клинического центра в повседневной деятельности.

Военные атташе других стран, аккредитованные при Минобороны, уже передавали белорусским военным медикам 220 защитных санитарно-гигиенических комбинезонов. Помощь также оказывалась в рамках борьбы с коронавирусом

До этого Минобороны сообщало, что в одной из воинских частей минского микрорайона Уручье у солдат обнаружили коронавирус. Совсем недавно мы про это писали.

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