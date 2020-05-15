2020-05-15T11:06:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Госстандарт против сладостей из унитаза: что запретили продавать в Витебской области

Инспекция Госстандарта нашла странные на вид лакомства, да еще и с опасными "ешками"
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске Госстандарт запретил конфеты-унитазы. Фото: "Витьбичи".В Витебске Госстандарт запретил конфеты-унитазы. Фото: "Витьбичи".
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В Витебске инспекция Госстандарта запретила продавать опасные сладости китайского производства. Соль истории в том, что конфеты не только могли нанести вред здоровью потребителей, но и были, мягко говоря, странными на вид. Историю рассказывает городская газета «Витьбичи».

В составе «Напитка безалкогольного негазированного: пистолет жидкая-конфета спрей» и «Жидкой конфеты «Трон» марки «Сластилэнд» содержался запрещенный синтетический краситель Е123. А еще один вид жидких конфет представлял собой пистолет, из которого, чтобы съесть вкусняшку, нужно… выстрелить себе в рот, нажав на курок. Чтобы полакомиться жидкой конфетой под названием «Трон», нужно нажать на кнопку смывного бачка маленького игрушечного унитаза и проглотить то, что прыснет тебе на язык. Обратили внимание инспекторы и на набор, в который входит игрушка «Веселый унитаз», два леденца и розовый порошок в пакетике. Детям предлагается насыпать порошок в унитаз, окунуть туда леденец и кушать образующуюся пену. Кстати, что это за розовый порошок и может ли он быть опасным - неизвестно, маркировки на упаковке нет.

Инспекция приняла меры по предотвращению оборота опасных сладостей, а Госстандарт Беларуси по результатам проверки вообще запретил ввоз конфетных пистолетов и унитазов в страну, сообщает издание. Компанию-импортер и ее сотрудника привлекли к ответственности.

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Госстандарт против сладостей из унитаза: что запретили продавать в Витебской области
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