Футболист «Ислочи» сообщил, что у нескольких игроков клуба COVID-19

В клубе и федерации футбола пока не комментируют ситуацию

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Нападающий «Ислочи» Момо Янсане в Твиттере заявил о случаях заражения коронавирусом в клубе.

- Сообщаю вам, что несколько игроков нашего клуба заболели COVID-19. Желаю им крепкого здоровья. Хотел бы, чтобы были приняты санитарные меры, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать. Да поможет нам Бог, - написал Янсане.

В начале недели Белорусская федерация футбола сообщила, что у футболистов «Минска» (Высшая лига) и дзержинского «Арсенала» (Первая лига) подозрения на коронавирус. Из-за этого матчи клубов перенесли, футболисты прошли тестирование и тренируются дома на карантине.

По плану «Ислочь» 17 мая должна сыграть с минским «Динамо». Пока информации о переносе нет.

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