2020-05-15T12:07:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Отомстил за овцу: фермер из Столина повесил двух собак

Скорее всего, он будет уголовно наказан
Сергей Диндиков
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Многие дети испытали в тот день шокМногие дети испытали в тот день шок
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3 мая вечером в деревне Толмачево Столинского района местный овцевод пошел на поле за своей небольшой отарой. Там он обнаружил, что одна из овец пала, а над ее тушей стоят две собаки, пишет источник.

Позже местные жители увидели этих собак повешенными на дереве. Висели они там до утра. Жители деревни рассказывали, что желающие ходили и фотографировали эти ужасы.

Спустя некоторое время трупы собак переместились во двор овцевода.

Многие дети испытали в тот день шок. Сперва собак увидели двое детей, которые шли в школу. Они вернулись домой и рассказали об этом родителям. Одна из мертвых собак была опознана. Это оказался их пес по кличке Босс, который не так давно сорвался с цепи.

Далее в одном из дворов состоялся разговор соседей с овцеводом. Он пытался откупиться деньгами, но все же была вызвана милиция.

Статья УК Беларуси говорит, что жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

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Сумма его штрафов составила 2835 рублей (подробности).

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