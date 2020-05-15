Пенсионерка из Гродно влезла в долги и заложила квартиру, чтобы стать брокером, а ее обобрали

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63-летняя женщина из Гродно решила стать брокером. Она зарегистрировалась на биржевой платформе trade.lhk-group. С дамой связались представители фирмы. Под их чутким руководством женщина «играла на бирже». Как ей казалось, делала она это довольно успешно - на балансе в профиле биржи постоянно отражались пополнения счета. Правда, когда женщина хотела обналичить свою прибыль, ее под различными предлогами уговаривали не делать этого, а наоборот, вносить новые и новые порции денег. Предлоги использовали разные - якобы нужно купить страховку, выплатить комиссию и так далее.

Женщина влезла в долги - взяла кредит, одолжила крупную сумму у дочери. Апофеозом брокерской деятельности пенсионерки стало то, что она заложила квартиру. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она уже перечислила на счет фирмы более 126 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса, - сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Похожая история произошла в Бобруйске. 41-летняя женщина перевела лжеброкерам 8000 рублей.

- Женщина продала недвижимость, чтобы перевести деньги на счет. Закрепленный за ней персональный специалист уверял, что ее прибыль растет, и настаивал на пополнении счета. Когда женщина захотела обналичить деньги, персональный специалист перестал выходить на связь, а администрация брокерской платформы прекратила отвечать на ее письма, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.