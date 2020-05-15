2020-05-15T12:53:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко отметил положительные изменения в сельскохозяйственном комплексе Витебской области: «Но это только начало»

Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Витебскую область
ИННА КОРСАК
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Лукашенко с рабочим визитом 15 мая приехал в Витебскую область. Фото: sputnik.byЛукашенко с рабочим визитом 15 мая приехал в Витебскую область. Фото: sputnik.by
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Александр Лукашенко сказал, что уже с вертолета заметил хорошее состояние земель в Витебской области.

- Сразу видно, что стало лучше. Конечно, это клочки, но мы никуда не уйдем от этого - такая контурность полей. Если уже сейчас подготовиться к уборке как следует, то будет и зерно, и корма. Нужна организация, - отметил президент.

Председатель Палаты представителей, который курирует Витебскую область, Владимир Андрейченко рассказал, что сейчас создана хорошая основа для продуктивной работы. И исходя из этого, обстановка складывается благоприятно.

- Но это только начало, - подчеркнул глава государства.

Во время посещения ОАО «Молоко» Александр Лукашенко затронул тему развития в регионе интеграционных структур в АПК. Президент подчеркнул, что поддержка и деньги в первую очередь будут выделяться перспективным проектам.

- Будет результат - будут деньги! Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают, - отметил он.

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