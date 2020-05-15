Спасатели выручали котят, которые застряли под капотом: посмотрите, какие хорошенькие!

Котенку повезло дважды - его и спасли, и приютили! Фото: МЧС.

Одному из малышей повезло дважды: его спасли из подкапотного пространства, а хозяйка машины забрала его к себе

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В Минске спасатели 14 мая два раза выезжали, чтобы освободить застрявших в подкапотном пространстве котят. Сначала МЧС вызвали на улицу Розы Люксембург, к авто, припаркованному напротив дома №136. При помощи подручных средств спасатели освободили котика, который застрял под капотом «Опель Виваро».

А через несколько часов спасатели мчались уже на улицу Филимонова, 14. Там котенок застрял под капотом «Фольксвагена». Звонила девушка, хозяйка машины. Животное достали. Когда девушка увидела, какого милого малыша спасли сотрудники МЧС, решила оставить его себе. Так котенку повезло дважды: ему спасли жизнь и подарили дом.

Тем не менее МЧС предупреждает: подобные случаи в компетенцию спасателей не входят. Каждый такой вызов рассматривается индивидуально. Для спасения животных МЧС выезжает, только если в это время не происходит других чрезвычайных ситуаций.

Маленькие котята забираются в подкапотное пространство автомобилей и могут там застрять. Фото: МЧС.