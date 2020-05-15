Лукашенко про интеграционные структуры: «За 5 лет мы сможем возродить Витебскую область»
Обсуждая вопрос создания в регионе интеграционных структур, Александр Лукашенко подчеркнул: важно чтобы все было своевременным и шло от жизни. Президент уверен, что при эффективном взаимодействии Витебскую область можно возродить за 5 лет.
- Наверное, мы нащупали земную форму - интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Я вижу, что это земное… От земли: идут корма, а потом молоко, мясо - на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. И так мы можем за 5 лет Витебскую область возродить, - сказал президент.
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