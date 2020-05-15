2020-05-15T13:32:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Выяснили, кто погиб в страшной аварии на М5: 20-летний гомельчанин, 33-летний водитель «Ситроена» и его пассажир

Предварительно установлено, что «Ровер», которым управлял гомельчанин, выехал на встречную
Наталья ПАРТОЛИНА
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В ДТП на М-5 погибли трое, их личности установлены. Фото: Следственный комитет.В ДТП на М-5 погибли трое, их личности установлены. Фото: Следственный комитет.
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Следователи установили личности троих погибших в результате ДТП на трассе М5. Один из погибших - 20-летний гомельчанин. Молодой человек управлял автомобилем «Ровер». В «Ситроене», с которым столкнулся «Ровер», погибли двое - 33-летний водитель и его 26-летний пассажир.

Как мы уже сообщали, трагедия произошла вечером в четверг, 14 мая, на территории Пуховичского района. «Ровер» и «Ситроен» столкнулись в лоб, при этом одна машина оказалась за пределами трассы.

Как сообщает официальный Телеграм-канал Следственного комитета, предварительно установлено, что столкновение случилось, когда водитель «Ровера» выехал на полосу встречного движения.

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