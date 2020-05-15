2020-05-15T13:48:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Валерий Цепкало при подаче документов в ЦИК: «Я не знаю, что такое спарринг-партнер»

Бывший глава ПВТ, заявивший о желании стать кандидатом в президенты, подал документы для регистрации его инициативной группы
Владимир КРИУЛИН
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Валерий Цепкало подал документы для регистрации инициативной группы.Валерий Цепкало подал документы для регистрации инициативной группы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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15 мая, в последний день, регистрировать инициативную группу пришел экс-директор Парка высоких технологий.

- В инициативной группе 555 человек, - сообщил Валерий Цепкало после подачи документов в ЦИК. - Получится в таком составе собрать 100 тысяч подписей? Мы будем очень стараться.

- Сколько планируете потратить на кампанию?

- Сколько позволяет законодательство. Избирательный фонд может быть 9000 базовых величин. Фонд будет создан после регистрации инициативной группы.

- Вас называют спарринг-партнером действующего президента...

- Не знаю, что такое спарринг партнер. Иду самостоятельно на эти выборы. Это мое обдуманное решение, давно вызревшее решение. Оно объясняется тем, что хочу изменений в Беларуси.

Уточним. Спарринг-партнер - это спортивный термин. Он означает партнера в тренировочном бое или поединке, с которым спортсмен отрабатывает технику, удары (в боксе или теннисе, например).

Напомним, бывший директор Парка высоких технологий идет в кандидаты на пост президента Беларуси.

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