Валерий Цепкало при подаче документов в ЦИК: «Я не знаю, что такое спарринг-партнер»
15 мая, в последний день, регистрировать инициативную группу пришел экс-директор Парка высоких технологий.
- В инициативной группе 555 человек, - сообщил Валерий Цепкало после подачи документов в ЦИК. - Получится в таком составе собрать 100 тысяч подписей? Мы будем очень стараться.
- Сколько планируете потратить на кампанию?
- Сколько позволяет законодательство. Избирательный фонд может быть 9000 базовых величин. Фонд будет создан после регистрации инициативной группы.
- Вас называют спарринг-партнером действующего президента...
- Не знаю, что такое спарринг партнер. Иду самостоятельно на эти выборы. Это мое обдуманное решение, давно вызревшее решение. Оно объясняется тем, что хочу изменений в Беларуси.
Уточним. Спарринг-партнер - это спортивный термин. Он означает партнера в тренировочном бое или поединке, с которым спортсмен отрабатывает технику, удары (в боксе или теннисе, например).
Напомним, бывший директор Парка высоких технологий идет в кандидаты на пост президента Беларуси.
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