2020-05-15T13:50:25+03:00
Минск
КП Беларусь

Стоит ли в Минске вводить проездные на 30 и 75 минут? Мингорисполком проводит опрос о билетах нового типа

С таким билетом можно будет пересаживаться неограниченное количество раз
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Уже разработан дизайн новых билетов, которые будут действовать по времени. Фото: сайт МингорисполкомаУже разработан дизайн новых билетов, которые будут действовать по времени. Фото: сайт Мингорисполкома
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Проездные нового типа пока планируют внедрить в качестве пилотного проекта. Они будут двух видов: на 30 и 75 минут. Цена получасового билета составит 1 рубль, а за поездку в час с четвертью нужно отдать 2 рубля, сообщает сайт Мингорисполкома. Здесь же уже можно увидеть, как будут выглядеть новые талончики.

Высказать свое мнение о внедрении такого проекта могут все желающие - на сайте исполкома идет опрос, который учтут при запуске проекта. Проголосовать за новую инициативу можно на сайте исполкома.

К слову, на момент написания текста абсолютное большинство участников опроса - более 50% - проголосовали за введение проездных нового типа.

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Стоит ли в Минске вводить проездные на 30 и 75 минут? Мингорисполком проводит опрос о билетах нового типа
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