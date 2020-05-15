2020-05-15T13:58:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»

Президент 15 мая провел совещание в Витебской области
ИННА КОРСАК
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На совещании в Витебской области Лукашенко напомнил про посевы картофеля. Фото: youtube.comНа совещании в Витебской области Лукашенко напомнил про посевы картофеля. Фото: youtube.com
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Александр Лукашенко во время совещания в Витебской области заслушал доклад о ситуации в сельских хозяйствах. На совещании обсуждали ход весенних полевых работ и возможный урожай. Затронули тему экспорта сельхозпродукции и насыщение внутреннего рынка страны.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко отметил, что в Беларуси за три месяца наблюдается прирост экспорта почти на 10%. Также во всех хозяйствах за четыре месяца наметился рост производства.

Президент, в свою очередь, напомнил про посевы картофеля.

- Это было поручение министру. В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50 - 70 га, может, даже 20 га, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в 2020 году особенно востребован картофель будет нашими странами-соседками - Россией и Украиной.

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