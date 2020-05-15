Витебские спасатели записали ролик ко Дню семьи

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Витебские спасатели создали видеоролик, посвященный Дню семьи. Вдохновила их песня Дениса Клявера.

- Впечатлила глубина содержания песни, - объяснили в Витебском областном УМЧС.

В клипе приняли участие спасатели со всех уголков Витебской области. И рядовые сотрудники, и офицеры, и водители, и начальник областного управления МЧС показали, как они проводят время со своими детьми - гуляют, беседуют, занимаются спортом и творчеством, отмечают праздники.

- Мы призываем родителей быть примером для своих сыновей и дочек, вместе заниматься спортом, активно проводить досуг, изучать правила безопасности, любить свою страну и бережно относиться к природе, - подчеркнули в МЧС. - Это символическое обращение к мамам и папам, бабушкам и дедушкам призывает не забывать в суете будней о главных человеческих ценностях.