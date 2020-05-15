2020-05-15T14:31:37+03:00
Общество
КП Беларусь

На торгах 15 мая евро и доллар подешевели

А российский рубль подорожал
ИННА КОРСАК
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На торгах 15 мая евро и доллар подешевели. Фото: yandex.byНа торгах 15 мая евро и доллар подешевели. Фото: yandex.by
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 15 мая. Курс евро и доллара снизился, российский рубль подорожал.

Доллар подешевел на 0,005 и теперь стоит 2,4462 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0044 и теперь стоит 2,6442 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0205, теперь его стоимость составляет 3,3402 белорусского рубля за 100 российских.

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Спросили у эксперта, как сильно в Беларуси могут измениться курсы валют и может ли национальная - укрепиться. (подробности)

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