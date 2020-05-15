На торгах 15 мая евро и доллар подешевели. Фото: yandex.by

Изменить размер текста: A A

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 15 мая. Курс евро и доллара снизился, российский рубль подорожал.

Доллар подешевел на 0,005 и теперь стоит 2,4462 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0044 и теперь стоит 2,6442 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0205, теперь его стоимость составляет 3,3402 белорусского рубля за 100 российских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нефть дорожает, рубль укрепляется. Доллар снова по 2 рубля - может ли такое быть?

Спросили у эксперта, как сильно в Беларуси могут измениться курсы валют и может ли национальная - укрепиться. (подробности)