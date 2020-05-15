2020-05-15T14:45:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске начали работать аттракционы: комната смеха дешевле всего, а рассаживать будут с соблюдением социальной дистанции

Открытие сезона отодвигали дважды
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Минске открывается сезон аттракционов.В Минске открывается сезон аттракционов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В белорусской столице 15 мая открылся сезон аттракционов, пишет Минск-Новости. Это открытие отодвигали дважды - первоначально планировалось, что карусели в городских парках начнут работу с 20 апреля, потом - с 9 мая.

Самый дорогой аттракцион - новый детский игровой комплекс в парке Челюскинцев, самый дешевый - комната смеха. Цены варьируются от 1 до 6 рублей.

В Минске сезонно эксплуатируется 55 единиц стационарных аттракционов, после межсезонного хранения их обследуют специалисты.

В этом году в столичном парке аттракционов ожидается пополнение. В парке им. Горького уже монтируют новый аттракцион «МИКС». На нем смогут кататься люди ростом выше 120 см и не моложе 8 лет, сообщает агентство.

Дважды в день аттракционы будут дезинфицировать - опрыскивать антисептиком перед запуском и в середине дня. Рассаживать клиентов на аттракционах будут на безопасной дистанции, в соответствии с рекомендациями Минздрава.

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