2020-05-15T15:02:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Виктор Бабарико принес документы в ЦИК: «Надеюсь стать президентом Беларуси»

Известный банкир, заявивший о желании стать кандидатом в президенты, подал документы для регистрации его инициативной группы
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Виктор Бабарико заявил о желании стать кандидатом в президенты.Виктор Бабарико заявил о желании стать кандидатом в президенты.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- В инициативной группе больше 5,5 тысячи. Надеемся, что будет возможность подавать уточненные списки. Сейчас уже больше 7,5 тысячи, - рассказал Виктор Дмитриевич. К слову, он пока единственный из кандидатов, кто пришел в избирком в маске, как и вся его команда.

- Вас называют пророссийским кандидатом...

- Не понимаю, что вы подразумеваете под определением "пророссийский". Я Бабарико Виктор Дмитриевич, белорус. Думаю, этого достаточно.

- Какая ваша главная мотивация?

- Как всегда: сделать Беларусь лучше. Думаю, у любого человека такая мотивация.

- Вы идете за властью?

- Иду на выборы, чтобы избраться президентом Беларуси.

Известный банкир подал документы для регистрации его инициативной группы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Известный банкир подал документы для регистрации его инициативной группы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Политкорректно.

- Вы что от меня хотели? (Смеется.)

- Ожидали такую поддержку в интернете?

- Это не моя поддержка. Это всего лишь право быть включенным в список. Это не избирательная кампания. Рад, что белорусы проявляют интерес к выборам.

- На второй тур рассчитываете?

- Я надеюсь стать президентом Беларуси. Верю, что им стану.

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