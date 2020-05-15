Виктор Бабарико принес документы в ЦИК: «Надеюсь стать президентом Беларуси»
- В инициативной группе больше 5,5 тысячи. Надеемся, что будет возможность подавать уточненные списки. Сейчас уже больше 7,5 тысячи, - рассказал Виктор Дмитриевич. К слову, он пока единственный из кандидатов, кто пришел в избирком в маске, как и вся его команда.
- Вас называют пророссийским кандидатом...
- Не понимаю, что вы подразумеваете под определением "пророссийский". Я Бабарико Виктор Дмитриевич, белорус. Думаю, этого достаточно.
- Какая ваша главная мотивация?
- Как всегда: сделать Беларусь лучше. Думаю, у любого человека такая мотивация.
- Вы идете за властью?
- Иду на выборы, чтобы избраться президентом Беларуси.
Известный банкир подал документы для регистрации его инициативной группы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Политкорректно.
- Вы что от меня хотели? (Смеется.)
- Ожидали такую поддержку в интернете?
- Это не моя поддержка. Это всего лишь право быть включенным в список. Это не избирательная кампания. Рад, что белорусы проявляют интерес к выборам.
- На второй тур рассчитываете?
- Я надеюсь стать президентом Беларуси. Верю, что им стану.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Валерий Цепкало при подаче документов в ЦИК: «Я не знаю, что такое спарринг-партнер»
Бывший глава ПВТ, заявивший о желании стать кандидатом в президенты, подал документы для регистрации его инициативной группы (читать далее)
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»