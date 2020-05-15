КП Беларусь
Металлическая деталь сорвалась с токарного станка и убила 34-летнего инженера
Несчастный случай произошел 15 мая в производственном помещении на ул. Казинца
Металлическая деталь убила 34-летнего инженера. Фото: телеграм-канал СК
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В официальном телеграм-канале Следственного комитета сообщили, что 15 мая на ул. Казинца в производственном цеху металлическая деталь убила 34-летнего инженера.
- Нам стало известно, что мужчина работал на токарном станке и изготавливал металлические детали. Деталь случайно отскочила от станка, пробила защитное стекло и травмировала мужчину. Он скончался на месте, - рассказали в СК.
На данный момент специалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, изымают документацию.
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