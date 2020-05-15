"Сказали, что это подарок". Борисовчанка отдала все сбережения за постельное белье и мужские туфли
Пенсионерка из Борисова открыла дверь двум незнакомкам и впустила их в квартиру. Приветливые женщины сказали, что принесли ей уникальный подарок. Правда, за подарок - комплект постельного белья и пару мужских туфель - они потребовали деньги, и немалые.
- За товары пенсионерка отдала все свои сбережения - 700 белорусских рублей и 10 000 российских, - рассказали в Борисовском РУВД.
Это произошло 12 мая. Через несколько часов после того, как визитерши ушли, 75-летняя женщина опомнилась и поняла, что ее обманули. Она обратилась в милицию.
Спустя несколько часов пенсионерка поняла, что постельное не такое уж качественное и дорогое, как ей расхваливали. Да и подарок оказался не совсем подарком, так как за него борисовчанка отдала немалую сумму денег.
- Нельзя верить незнакомцам и ни в коем случае не пускайте их в свое жилище! Если вашим родственникам предлагают приобрести дорогостоящую вещь, рекомендуйте им не торопиться с покупкой и в обязательном порядке уточнить посредством телефона, интернета реальную стоимость предлагаемых вещей! - напомнили в милиции.
В марте в Гродно мошенники продали 80-летнему пенсионеру постельное белье в 100 раз дороже реальной стоимости.
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