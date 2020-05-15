2020-05-15T16:02:27+03:00
Общество
КП Беларусь

"Сказали, что это подарок". Борисовчанка отдала все сбережения за постельное белье и мужские туфли

Пенсионерке под видом подарка продали постельное белье и пару мужских туфель, она отдала все сбережения Женщина опомнилась только через несколько часов Пенсионерка из Борисова открыла дверь двум незнакомкам и впустила их в квартиру. Приветливые женщин
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионерка из Борисова открыла дверь двум незнакомкам и впустила их в квартиру. Приветливые женщины сказали, что принесли ей уникальный подарок. Правда, за подарок - комплект постельного белья и пару мужских туфель - они потребовали деньги, и немалые.

- За товары пенсионерка отдала все свои сбережения - 700 белорусских рублей и 10 000 российских, - рассказали в Борисовском РУВД.

Это произошло 12 мая. Через несколько часов после того, как визитерши ушли, 75-летняя женщина опомнилась и поняла, что ее обманули. Она обратилась в милицию.

Спустя несколько часов пенсионерка поняла, что постельное не такое уж качественное и дорогое, как ей расхваливали. Да и подарок оказался не совсем подарком, так как за него борисовчанка отдала немалую сумму денег.

- Нельзя верить незнакомцам и ни в коем случае не пускайте их в свое жилище! Если вашим родственникам предлагают приобрести дорогостоящую вещь, рекомендуйте им не торопиться с покупкой и в обязательном порядке уточнить посредством телефона, интернета реальную стоимость предлагаемых вещей! - напомнили в милиции.

В марте в Гродно мошенники продали 80-летнему пенсионеру постельное белье в 100 раз дороже реальной стоимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корреспондент «Комсомолки» на себе испытала психологические уловки, которые применяют мошенники, пытаясь всучить доверчивым людям «подарки». Подробнее: «Как я выиграла $1000, а домой принесла только синюю тряпочку».

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Директора школы, где ребенок погиб, когда его придавило футбольными воротами, будут судить за халатность
Владимир Макей сообщил о начале поставок нефти из США
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 15 мая 2020 года: умерли 156 человек, за сутки - плюс 958 новых случаев
"Сказали, что это подарок". Борисовчанка отдала все сбережения за постельное белье и мужские туфли
Металлическая деталь сорвалась с токарного станка и убила 34-летнего инженера
Виктор Бабарико принес документы в ЦИК: «Надеюсь стать президентом Беларуси»
В Минске начали работать аттракционы: комната смеха дешевле всего, а рассаживать будут с соблюдением социальной дистанции
На торгах 15 мая евро и доллар подешевели
Витебские спасатели записали ролик ко Дню семьи
Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене»
Стоит ли в Минске вводить проездные на 30 и 75 минут? Мингорисполком проводит опрос о билетах нового типа
Валерий Цепкало при подаче документов в ЦИК: «Я не знаю, что такое спарринг-партнер»
Выяснили, кто погиб в страшной аварии на М5: 20-летний гомельчанин, 33-летний водитель «Ситроена» и его пассажир
Лукашенко про интеграционные структуры: «За 5 лет мы сможем возродить Витебскую область»
Лукашенко отметил положительные изменения в сельскохозяйственном комплексе Витебской области: «Но это только начало»
Спасатели выручали котят, которые застряли под капотом: посмотрите, какие хорошенькие!
Пенсионерка из Гродно влезла в долги и заложила квартиру, чтобы стать брокером, а ее обобрали
Отомстил за овцу: фермер из Столина повесил двух собак
Футболист «Ислочи» сообщил, что у нескольких игроков клуба COVID-19