Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 15 мая 2020 года: умерли 156 человек, за сутки - плюс 958 новых случаев

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 мая 2020 года

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По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 27 730 случаев COVID-19 (+958 за сутки). После курса лечения выздоровели 8807 пациентов. За весь период умерли 156 человек (+5 за сутки). В Минздраве уточнили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране было проведено 321 705 тестов на коронавирус.

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