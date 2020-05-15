2020-05-15T16:05:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 15 мая 2020 года: умерли 156 человек, за сутки - плюс 958 новых случаев

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 мая 2020 года
ИННА КОРСАК
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Фото: belta.byФото: belta.by
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По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 27 730 случаев COVID-19 (+958 за сутки). После курса лечения выздоровели 8807 пациентов. За весь период умерли 156 человек (+5 за сутки). В Минздраве уточнили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране было проведено 321 705 тестов на коронавирус.

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