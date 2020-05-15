Владимир Макей сообщил о начале поставок нефти из США

Информация об этом появилась на сайте МИД

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- С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, - цитирует слова Владимира Макея сайт внешнеполитического ведомства Беларуси.

Отмечается, что поставки черного золота из США - часть государственной стратегии Беларуси по диверсификации поставщиков нефти в республику. Как отметил министр иностранных дел, сотрудничество Беларуси с США в нефтяной сфере - элемент энергетической безопасности нашей страны.

Напомним, в тот же день, 15 мая было объявлено, что до конца декабря 2020 года Россия поставит в Беларусь 9 миллионов тонн - «Роснефть» подписала контракт с белорусскими нефтепереработчиками.