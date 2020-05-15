Директора школы, где ребенок погиб, когда его придавило футбольными воротами, будут судить за халатность

За два года до ЧП директору указывали, что ворота, сделанные кустарным способом, надо демонтировать

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Служебная халатность вменяется в вину директору школы из агрогородка Русино Брестской области. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, оно передано прокурору для направления в суд, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Как уже писала «Комсомолка», трагедия произошла в ноябре. 11-летний мальчик с друзьями играл в футбол на школьном стадионе. Во время игры он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Ворота упали под тяжестью тела ребенка и придавили его. Мальчик умер на месте.

Несколько лет назад при таких же обстоятельствах погиб школьник в Солигорском районе.

Следствием установлено, что ворота были изготовлены кустарным способом. На то, что их необходимо демонтировать, директору школы указывали еще за два года до трагедии.