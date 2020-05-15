2020-05-15T17:22:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионерка из Гродно лишилась 450 белорусских рублей, сообщив мошенникам данные своей карты

Женщина продиктовала мошенникам реквизиты своей банковской карты, включая код подтверждения, поступивший на мобильный телефон
ИННА КОРСАК
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Пенсионерка из Гродно продиктовала мошенника реквизиты банковской карты и лишилась денег. Фото: yandex.byПенсионерка из Гродно продиктовала мошенника реквизиты банковской карты и лишилась денег. Фото: yandex.by
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Как рассказали в УСК по Гродненской области, 70-летней женщине в социальных сетях пришло сообщение от ее знакомой. В нем говорилось о том, что в одном из банков проходит специальная акция по зачислению 400 белорусских рублей на счета клиентов, в связи с эпидемиологической ситуацией. Чтобы получить круглую сумму, мошенники попросили у пенсионерки реквизиты банковской карты вместе с кодом подтверждения, который придет на ее мобильный.

Жительница Гродно все выполнила и стала ждать. Но через какое-то время попросила сына проверить баланс на карте. Здесь пенсионерку ждал неприятный сюрприз - с карты пропали 450 белорусских рублей.

- Удалось установить, что в социальной сети была создана фейковая страница знакомой пенсионерки. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия для того, чтобы установить мошенников, - отметили в УСК Гродненской области.

Возбуждено уголовное дело.

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