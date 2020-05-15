Пенсионерка из Гродно лишилась 450 белорусских рублей, сообщив мошенникам данные своей карты

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Как рассказали в УСК по Гродненской области, 70-летней женщине в социальных сетях пришло сообщение от ее знакомой. В нем говорилось о том, что в одном из банков проходит специальная акция по зачислению 400 белорусских рублей на счета клиентов, в связи с эпидемиологической ситуацией. Чтобы получить круглую сумму, мошенники попросили у пенсионерки реквизиты банковской карты вместе с кодом подтверждения, который придет на ее мобильный.

Жительница Гродно все выполнила и стала ждать. Но через какое-то время попросила сына проверить баланс на карте. Здесь пенсионерку ждал неприятный сюрприз - с карты пропали 450 белорусских рублей.

- Удалось установить, что в социальной сети была создана фейковая страница знакомой пенсионерки. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия для того, чтобы установить мошенников, - отметили в УСК Гродненской области.

Возбуждено уголовное дело.

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