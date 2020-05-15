Лукашенко считает, что коронавирус пошел на пользу сельскому хозяйству

Президент заявил, что пандемия меняет сознание людей, они понимают, что надо держаться за землю

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Александр Лукашенко нашел плюсы в пандемии коронавируса. Глава государства считает, что пандемия и истерия вокруг нее меняют сознание людей, сообщили в пресс-службе президента.

Агентство приводит слова, сказанные Александром Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область 15 мая. «Они поняли, что надо держаться за землю. Люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев, и это на пользу сельскому хозяйству», - цитирует пресс-служба президента.

По состоянию на 15 мая, сообщает Минздрав, в Беларуси уже выявлено 27 730 случаев COVID-19 (прирост - 958 за сутки). После курса лечения выздоровели 8807 пациентов. За весь период умерли 156 человек (+5 за сутки).