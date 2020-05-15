2020-05-15T18:06:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси с начала года доходы населения выросли больше чем на 7%

Хотя в марте рост реальных доходов не менялся
Надежда БУТОВИЧ
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Последние два года в Беларуси стабильно растут реальные доходы населения.Последние два года в Беларуси стабильно растут реальные доходы населения.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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На сайте Национального статистического комитета Беларуси рассказали о том, как изменились реальные денежные доходы белорусов за первый квартал 2020 года.

В сравнении с таким же периодом прошлого года Белстат отмечает рост на 7,1%. Таким образом, в кошельках и копилках населения республики в нынешнем году в сравнении с январем - мартом прошлого года денег стало больше.

В целом за январь 2020 года рост составил 6,8% (к прошлому году), а за январь - февраль - уже 7,1%. Что означает, что в марте рост не изменялся.

Что касается источников доходов, то 63,8% - это деньги от зарплаты, еще 7,5% - дивиденды от предпринимательской либо другой оплачиваемой деятельности, 23,8% - выплаты-трансферы для населения, а именно: пенсия, пособие, стипендия и другие. Сдача недвижимости либо другие доходы от собственности и иная прибыль составили 4,9% от реальных доходов населения.

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