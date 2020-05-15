В Ушачском районе служебная собака 6 километров шла по следу и пришла прямо домой к ворам

Это Жак, он молодец - шесть километров шел за ворами и не потерял след! Фото: МВД.

Мужчина и женщина вломились в дачный дом и вынесли из него вещи

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Кражу из дачного дома в Ушачском районе помогла раскрыть служебная собака. Пес по кличке Жак выследил воров. По следу он шел 6 километров, рассказали в пресс-службе МВД.

Это произошло 12 мая. Жак взял след около обворованного дачного домика и привел кинолога к дому, расположенному в 6 километрах. На стук дверь открыли хозяева. Мужчина и женщина очень удивились, увидев сотрудников милиции, но в краже сознались и похищенное отдали.

Следователи дали правовую оценку действиям правонарушителей, возбуждено уголовное дело по факту кражи.