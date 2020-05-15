2020-05-15T18:21:30+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

ВОЗ: эпицентр пандемии сейчас находится на востоке Европы в России, Украине, Беларуси и Казахстане

Директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге предрек вторую, более смертоносную волну коронавируса
Надежда БУТОВИЧ
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Европу представители Всемирной организации здравоохранения просят не праздновать окончание пандемии, а с умом подготовиться ко второй ее волне.Европу представители Всемирной организации здравоохранения просят не праздновать окончание пандемии, а с умом подготовиться ко второй ее волне.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новый скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией на европейском континенте может произойти уже осенью 2020 года. Об этом Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, пояснил The Daily Telegraph.

Причем представитель ВОЗ предупредил, что вторая волна может быть более смертоносной из-за того, что вероятно совпадет со вспышками других инфекций – с сезонным гриппом или корью.

– Европейские страны должны подготовиться встретить вторую волну COVID-19. Уже вынесены строгие предупреждения для стран, начавших ослаблять свои меры борьбы, так как сейчас время для подготовки, а не для празднования. И это время нужно использовать с умом – укрепить систему здравоохранения, нарастить потенциал в больницах, усилить оснащенность первичной и интенсивной терапий, – порекомендовал директор регионального бюро ВОЗ.

При этом, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Европе, невзирая на то, что в таких государствах, как Англия, Италия и Франция число случаев заболеваемости коронавирусом снижается, в целом пандемия совсем не подходит к концу.

– Эпицентр европейской вспышки COVID-19 в настоящее время находится на востоке, причем количество случаев заболевания растет в России, Украине, Беларуси и Казахстане, – предупредил Клюге.

Говоря, о предполагаемой второй волне заболеваемости коронавирусом, чиновник ВОЗ выразил обеспокоенность, напомнив, что по статистике организации: «Два года назад (Прим.: В 2018 году) насчитывалось 500 000 детей, у которых не было первой прививки от кори». И добавил, что надеется, что пандемия показала, что здоровье должно быть на вершине политической повестки дня.

– Мы всегда думали, что здоровье является движущей силой экономического процветания, но все оказалось серьезней – там, где нет здоровья, нет экономики. Это урок, который нельзя забыть, – резюмировал представитель ВОЗ.

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