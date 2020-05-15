Вместо блогера Тихоновского, которому ЦИК отказал в регистрации, на выборы идет его жена

Что о ней известно?

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о рекордном числе заявлений, которые принял ЦИК Беларуси на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. На 15 мая, последний день подачи документов, их число составило 47 человек.

В последний день подачи заявок Центризбирком провел заседание за закрытыми дверями, определив, ком удастся, а кому точно не удастся поучаствовать в президентской гонке.

Так стало известно, что гомельский блогер Сергей Тихоновский из-за нарушения в подаче документов не сможет стать кандидатом в президенты. В тот же день за час до окончания подачи заявлений документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы подала его супруга – Светлана Тихоновская, сообщила «Наша Нива».

В Telegram-канале ее мужа – «Страна для жизни» уточнили, что ее муж в этом случае возглавит инициативную группу. А также подчеркнули, что Тихоновская, как возможный кандидат в президенты, будет представлять интересы всех, кто поддерживал кандидатуру ее мужа.

Что известно о жене блогера Тихановского? Светлане 38 лет, она переводчица. Решение о регистрации ее инициативной группы ЦИК примет во вторник 19 мая.

В пятницу, 15 мая, ЦИК были зарегистрированы инициативные группы 4 кандидатов: Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича, Владимира Непомнящих. Отказано – десяти заявителям.

До выборов президента Беларуси осталось 86 дней – они назначены на 9 августа 2020 года.

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