Минимум 324 рубля за одну рыбину и вплоть до уголовной ответственности для браконьеров

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В пресс-службе Госинспекции охраны растительного и животного мира Беларуси сообщили о запрещении вылова сома. Это обусловлено началом нереста этого вида рыб.

Так со вторника, 19 мая, запрет на ловлю сома начинает действовать в акваториях Гомельщины и Брестчины – в южных регионах страны сом начинает нереститься раньше. А вот во всех других областях республики запрет начнется позже – с 31 мая. Продлится запрет на лов сома по 20 июня в южных областях и вплоть до 1 июля по остальной части страны.

Чем грозит нарушение запрета?

Незаконно пойманный во время запрета на ловлю сом обойдется незадачливому рубаку в 324 рубля (Прим.: 12 базовых величин), а также наложение административного штрафа – до 50 базовых. Если нанесенный от браконьерства ущерб превысит 100 базовых – нарушителю грозит уголовная ответственность.

– При этом уже с 18 мая в Гомельской и Брестской областях снимается запрет на ловлю всех видов рыб. А с 19 мая в этих регионах можно рыбачить и с лодки, и заходя в воду, и даже использовать сразу несколько снастей, разрешены будут также троллинг и подводная охота, – прокомментировали в Госинспекции.

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