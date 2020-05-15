2020-05-15T19:46:46+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК принял заявление на регистрацию инициативной группы экс-депутата Анны Канопацкой

В последние часы работы комиссии были приняты еще 7 заявок от «кандидатов в кандидаты»
Надежда БУТОВИЧ
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Анна Канопацкая намерена участвовать в выборах президента в 2020 году.Анна Канопацкая намерена участвовать в выборах президента в 2020 году.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Стало известно, что Центризбирком принял заявление экс-депутата Анны Канопацкой и вместе с ней 47 претендентов стать кандидатами в президенты Беларуси. Таковы итоги последнего дня приема документов на регистрацию инициативных групп.

В своем заявлении политический деятель Канопацкая представилась как индивидуальный предприниматель, глава ее инициативной группы – Дарья Труханович, сестра.

Количество принятых заявок в ЦИК назвали рекордным. Кроме того, не обошлось и без интересных «рокировок». Так, когда Центризбирком отказал в регистрации блогера Сергея Тихановского, заявление на регистрацию своей инициативной группы подала его жена – Светлана Тихоновская, принявшая, таким образом, от супруга «эстафету» на пути к кандидатуре на пост главы страны.

На 15 мая, ЦИК зарегистрировал всего четырех предполагаемых кандидатов: Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича, Владимира Непомнящих. Отказано было десяти заявителям из 47.

Напомним, выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа.

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