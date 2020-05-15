ЦИК принял заявление на регистрацию инициативной группы экс-депутата Анны Канопацкой

Анна Канопацкая намерена участвовать в выборах президента в 2020 году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В последние часы работы комиссии были приняты еще 7 заявок от «кандидатов в кандидаты»

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что Центризбирком принял заявление экс-депутата Анны Канопацкой и вместе с ней 47 претендентов стать кандидатами в президенты Беларуси. Таковы итоги последнего дня приема документов на регистрацию инициативных групп.

В своем заявлении политический деятель Канопацкая представилась как индивидуальный предприниматель, глава ее инициативной группы – Дарья Труханович, сестра.

Количество принятых заявок в ЦИК назвали рекордным. Кроме того, не обошлось и без интересных «рокировок». Так, когда Центризбирком отказал в регистрации блогера Сергея Тихановского, заявление на регистрацию своей инициативной группы подала его жена – Светлана Тихоновская, принявшая, таким образом, от супруга «эстафету» на пути к кандидатуре на пост главы страны.

На 15 мая, ЦИК зарегистрировал всего четырех предполагаемых кандидатов: Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича, Владимира Непомнящих. Отказано было десяти заявителям из 47.

Напомним, выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутат Канопацкая рассказала о своем законопроекте для президента.

Это мог быть указ о гарантиях для бывшего президента (подробности).

Бывшие депутата, рассказали, чем занимаются, уйдя из Овального зала.

Кто-то работает, кто-то отдыхает, а кто-то даже пошел учиться (подробности).