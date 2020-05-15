Директор психоневрологического интерната в Мядельском районе: «Коронавирус выявлен у 32 человек, двое работников умерли – о вспышке речи не идет»

В доме-интернате с 15 мая перешли на вахтовый метод работы с привлечением медиков из районной больницы Мяделя. Фото: ГУ «Свирский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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О трагедии, которая произошла в Свирском психоневрологическом доме-интернате журналистам mlyn.by рассказал директор учреждения.

– Всего COVID-19 был в нашем интернате выявлен у 32 человек. С конца марта здесь полностью соблюдаются все медицинские и санитарные рекомендации. А с 3 апреля в интернате уже был введен закрытый режим работы. Сразу же начал применяться и масочный, и термометрический контроль, как сотрудников, так и среди пациентов. Проводится профилактика, в наличии антисептики, – пояснил журналистам Казимир Русак, директор интерната.

При этом руководитель учреждения подчеркнул, что это не вспышка коронавируса:

– И наши сотрудники, и проживающие, болеют ежегодно. Но если сравнивать статистику прошлого года с сегодняшними данными, то ни о какой вспышке речи не идет, – резюмировал директор.

Уточняется, что с 22 апреля на стационарное лечение в больницу с пневмонией были отправлены 7 работников интерната, еще шесть человек с бессимптомным ОРВИ были дома на больничном.

– Касаемо двух умерших работников, они были госпитализированы в центральную райбольницу Мяделя, 3 мая. После госпитализации работников была трижды проведена полная дезинфекция. Врачи прилагали все возможные усилия, но, к сожалению, эти двое заболевших ушли из жизни. Это большая трагедия для нас, – добавил Казимир Русак.

Первый случай коронавируса в Свирском доме-интернате на Мядельщине был зарегистрирован 30 апреля. В пятницу, 15 мая, учреждение перевели на вахтовый метод работы с привлечением медиков районной больницы. На 14 мая в Мядельской ЦРБ зарегистрировано 146 случаев пневмоний.

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