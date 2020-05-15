2020-05-15T20:56:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. Лукашенко рассказал, как из мяса и молока делать «конфетку»

Об оснащенности мясо-молочных предприятий и развитии интеграционных структур президент рассказал в командировке в Витебский район
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятия в Витебском районе. Фото: belta.by.Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятия в Витебском районе. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Витебский район в пятницу, 15 мая.

Так в этот день на Витебщине белорусский президент посетил агропредприятия из числа холдинга ООО «Молоко» – интеграционной структуры в АПК района.

В видео, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», белорусский президент подчеркнул необходимость высокой оснащенности перерабатывающих предприятий, и вот почему.

– Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока можно наращивать, объемы мяса можно наращивать. Но из молока и мяса, по-народному говоря, надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с ногами и руками. Поэтому головные предприятия-интеграторы эти (Прим.: интеграционные структуры в АПК) и мясокомбинаты, они должны быть технологически самыми передовыми, чтобы могли производить из этого сырья, которое крестьяне туда поставят, самую шикарную продукцию, на которую будет хороший спрос, – рассказал Лукашенко, как продать свой продукт в мире.

Вместе с тем на совещании глава Беларуси потребовал, чтобы развитие агрохолдингов не шло в ущерб крестьянским хозяйствам.

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