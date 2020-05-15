Из-за коронавируса отменили один из крупнейших музыкальных фестивалей Беларуси

На фестиваль в Лиде ежегодно собирались десятки тысяч людей. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Хотя традиционно фестиваль в Лиде проходит только в сентябре, организаторы опасаются, что пандемия не уйдет

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К сожалению, уже точно LIDBEER-2020 не состоится.

Информацию об этом представители «Лидское пиво» опубликовали в официальной группе во ВКонтакте. Главной причиной организаторы фестиваля назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку во всем мире.

– Многолетний музыкальный фестиваль в Лиде LIDBEER переносится на 2021 год. Мы всегда ставим наивысшим приоритетом безопасность и качество. Поэтому не имея гарантий, что вирус полностью отступит до сентября, мы не можем рисковать жизнями местных жителей (Прим.: ежегодный фестиваль проходит в городе Лида в Гродненской области), артистов, команды и гостей фестиваля, – объяснили организаторы феста.

А пока вы можете посмотреть, как это было в Лиде в прошлые годы?

LIDBEER-2016: Грандиозный фест к 140-летию завода «Лидское пиво» (подробности).

LIDBEER-2017: Больше 100 тысяч зрителей и «Океан Ельзи» на крупнейшем оупен-эйров Беларуси (подробности).

Концертные площадки, фудкорты, развлечения и лучшие группы Беларуси на одной сцене с группировкой «Лениград» – LIDBEER-2018 (подробности).

LIDBEER-2019: Элджей спел на одной сцене с группой «Сплин» (подробнсоти).