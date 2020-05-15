Видеофакт. В Минске эвакуировали людей из гипермаркета на улице Кальварийская

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ЧП произошло в белорусской столице вечером в пятницу, 15 мая. Подробную информацию информагентствам сообщили очевидцы. Так в Telegram-канале «ЧП.Коронавирус.Беларусь» появилось видео эвакуации посетителей из гипермаркета «Корона», расположенного в Минске на улице Кальварийская.

По предварительной информации, опубликованной naviny.by причиной эвакуации стал безхозный пакет, обнаруженный на входе в торговый центр. На месте работали правоохранители.

Любопытно, что в этот же день, 15 мая, ЧП произошло еще в одном торговом объекте из сети «Корона». Так в ТЦ «Замок» на проспекте Победителей, 65, на парковке загорелся автомобиль. На место пожара выезжала бригада спасателей. Об этом пресс-служба МЧС Минска сообщала в Твиттер-аккаунте.

Подробности позже.

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