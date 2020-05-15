2020-05-15T21:54:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске эвакуировали людей из гипермаркета на улице Кальварийская

Причиной стал обнаруженный пакет
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Рядом с гипермаркетом обнаружили безхозный пакет. Фото: Василий Семашко.Рядом с гипермаркетом обнаружили безхозный пакет. Фото: Василий Семашко.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в белорусской столице вечером в пятницу, 15 мая. Подробную информацию информагентствам сообщили очевидцы. Так в Telegram-канале «ЧП.Коронавирус.Беларусь» появилось видео эвакуации посетителей из гипермаркета «Корона», расположенного в Минске на улице Кальварийская.

По предварительной информации, опубликованной naviny.by причиной эвакуации стал безхозный пакет, обнаруженный на входе в торговый центр. На месте работали правоохранители.

Любопытно, что в этот же день, 15 мая, ЧП произошло еще в одном торговом объекте из сети «Корона». Так в ТЦ «Замок» на проспекте Победителей, 65, на парковке загорелся автомобиль. На место пожара выезжала бригада спасателей. Об этом пресс-служба МЧС Минска сообщала в Твиттер-аккаунте.

Подробности позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гранату на газоне увидели прохожие в Минске.

Милиция обезвредила опасный предмет и начала искать, кто его подбросил (подробности).

Бесхозный предмет нашли на станции метро в Минске.

Находка сработала на металлодетектор (подробности).

Эвакуация в "Короне". Минск 15.05.2020г..

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. В Минске эвакуировали людей из гипермаркета на улице Кальварийская
Из-за коронавируса отменили один из крупнейших музыкальных фестивалей Беларуси
Видеофакт. Лукашенко рассказал, как из мяса и молока делать «конфетку»
Директор психоневрологического интерната в Мядельском районе: «Коронавирус выявлен у 32 человек, двое работников умерли – о вспышке речи не идет»
ЦИК принял заявление на регистрацию инициативной группы экс-депутата Анны Канопацкой
Минимум 324 рубля за одну рыбину и вплоть до уголовной ответственности для браконьеров
Вместо блогера Тихановского, которому ЦИК отказал в регистрации, на выборы идет его жена
ВОЗ: эпицентр пандемии сейчас находится на востоке Европы в России, Украине, Беларуси и Казахстане
В Ушачском районе служебная собака 6 километров шла по следу и пришла прямо домой к ворам
В Беларуси с начала года доходы населения выросли больше чем на 7%
Лукашенко считает, что коронавирус пошел на пользу сельскому хозяйству