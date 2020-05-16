2020-05-16T08:57:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске водитель BMW вылетел с полосы движения к выходу из метро

Водитель пояснил, что ему была создана аварийная ситуация другим автомобилем
ИННА КОРСАК
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Иномарку с полосы движения вынесло к выходу из метро. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаИномарку с полосы движения вынесло к выходу из метро. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Как рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорсисполкома, инцидент произошел 15 мая у станции метро «Малиновка». Водитель BMW двигался по ул. Космонавтов в сторону ул. Есенина. По его словам, ему создали на дороге аварийную ситуацию. После чего машина ушла в занос и смогла остановиться лишь у выхода из метро.

У авто сильно повреждена задняя левая дверь и видны следы заноса.

Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия.

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