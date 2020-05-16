Президент Молдовы решил не ехать в Минск на переговоры, чтобы потом не сидеть на карантине 14 дней

Додон отказался ехать в Минск, чтобы потом не сидеть на карантине. Фото: twitter.com

Визит Игоря Додона в Минск должен был состояться с 18 по 22 мая

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О своем отказе не ехать в Минск Президент Молдовы заявил в еженедельном выпуске «Президент отвечает». Прямой эфир прошел на странице Додона Vkontakte 15 мая.

Он отметил, что с 18 по 22 мая в Минске состоится заседание Совета глав государств стран ЕЭС. И приглашение у него было.

«Я собирался ехать, но отказался от этого намерения, так как в противном случае пришлось бы оставаться в карантине в течение 14 дней после возвращения», — заявил Игорь Додон.

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