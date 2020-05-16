2020-05-16T10:29:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В лес не ходить: за несоблюдение грозит штраф в размере 675 белорусских рублей

Запрет введен в шести районах Беларуси
ИННА КОРСАК
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Запрет на посещение лесов действует в шести районах Беларуси. Фото: twitter.comЗапрет на посещение лесов действует в шести районах Беларуси. Фото: twitter.com
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Информация была размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Запрет на посещение лесов введен в шести районах Беларуси. Среди них пять районов Гомельской области: Лельчицкий, Мозырьский, Житковичский, Октябрьский и Петриковский. И один район Минской области — Пуховичский.

За несоблюдение запрета грозит штраф в размере 675 белорусских рублей.

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