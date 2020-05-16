Автомобиль Mazda повис на столбе из-за аварии в Гродно

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Авария произошла на ул. 17-го сентября в Гродно. Автомобиль Mazda в результате ДТП повис на столбе.

На место происшествия оперативно приехали медики и сотрудники ГАИ. Водитель остался жив и ему незамедлительно оказали помощь.

ГАИ выясняют причины аварии.

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