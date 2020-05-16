2020-05-16T11:28:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Автомобиль Mazda повис на столбе из-за аварии в Гродно

Неприятное происшествие произошло в Гродно
ИННА КОРСАК
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Из-за аварии автомобиль повис на столбе. Фото: belta.byИз-за аварии автомобиль повис на столбе. Фото: belta.by
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Авария произошла на ул. 17-го сентября в Гродно. Автомобиль Mazda в результате ДТП повис на столбе.

На место происшествия оперативно приехали медики и сотрудники ГАИ. Водитель остался жив и ему незамедлительно оказали помощь.

ГАИ выясняют причины аварии.

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Водитель пояснил, что ему была создана аварийная ситуация другим автомобилем. (подробности)

Выяснили, кто погиб в страшной аварии на М5: 20-летний гомельчанин, 33-летний водитель «Ситроена» и его пассажир.

Предварительно установлено, что «Ровер», которым управлял гомельчанин, выехал на встречную. (подробности)

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