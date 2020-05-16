В больнице Бреста лежат 600 человек с пневмонией, у 90 из них — коронавирус

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Главный врач ЦГБ Олег Величко отметил, что ситуация в Бресте стабильная. На лечении в больнице находятся 600 пациентов с пневмонией, у 90 из них она вызвана коронавирусной инфекцией.

«В нашей больнице под лечение пневмоний оборудовано 680 койко-мест. В среднем к нам поступает от 30 до 50 пациентов в день», — рассказал главврач.

Величко отметил, что в ЦГБ созданы все условия: есть необходимое оборудование и профессиональные кадры. Если говорить о препаратах, то дефицита не наблюдается. А собственная аптека изготавливает антисептик по единому рецепту.

В больнице возникли проблемы с нехваткой кислородных концентраторов, но их оперативно докупили.

Главврач подчеркнул, что в больнице на базе одного отделения был создан контакт-центр для работников. В нем живут врачи-реаниматологи, которые не уходят домой, чтобы не заразить своих близких.