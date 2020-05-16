Теплая погода вернется в Беларусь, но будет дождливо: 17 мая ожидается до +19 °С

А ночью местами прогнозируются заморозки до минус 2

Изменить размер текста: A A

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, что 17 мая в Беларуси будет до +19°С.

Днем будет солнечно с прояснениями, в некоторых районах возможны дожди. Ожидается сильный ветер порывами до 15-18 м/с.

Ночью по-прежнему заморозки от 0 до минус 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске начали работать аттракционы: комната смеха дешевле всего, а рассаживать будут с соблюдением социальной дистанции.

Открытие сезона отодвигали дважды. (подробности)