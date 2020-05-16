КП Беларусь
Теплая погода вернется в Беларусь, но будет дождливо: 17 мая ожидается до +19 °С
А ночью местами прогнозируются заморозки до минус 2
Теплая погода 17 мая ожидается в Беларуси. Фото: sb.by
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В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, что 17 мая в Беларуси будет до +19°С.
Днем будет солнечно с прояснениями, в некоторых районах возможны дожди. Ожидается сильный ветер порывами до 15-18 м/с.
Ночью по-прежнему заморозки от 0 до минус 2.
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