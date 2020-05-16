Минчанину из ЕС отправили психотроп, но его обнаружили минские таможенники

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В Государственном таможенном комитете рассказали, что кинологическая служба в аэропорту «Минск-2» обнаружила почтовое отправление, содержащее психотроп лизергид. Посылка была отправлена из ЕС минчанину.

В почтовом отправлении был обнаружен фрагмент цветной бумаги, пропитанный лизергидом. Данный психотроп вызывает галлюцинации и изменение сознания. Материал изъяли и оперативно отправили на экспертизу. В Государственном комитете судебных экспертиз подтвердили, что в отправлении действительно находился психотроп лизергид.

Минская таможня возбудила уголовное дело. Минчанин, которому предназначалось почтовое отправление, задержан.