КП Беларусь
Минчанину из ЕС отправили психотроп, но его обнаружили минские таможенники
Психотроп находился в почтовом отправлении. Минчанина задержали
Минчанину отправили опасный психотроп, но его обнаружили таможенники. Фото: Минская региональная таможня
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В Государственном таможенном комитете рассказали, что кинологическая служба в аэропорту «Минск-2» обнаружила почтовое отправление, содержащее психотроп лизергид. Посылка была отправлена из ЕС минчанину.
В почтовом отправлении был обнаружен фрагмент цветной бумаги, пропитанный лизергидом. Данный психотроп вызывает галлюцинации и изменение сознания. Материал изъяли и оперативно отправили на экспертизу. В Государственном комитете судебных экспертиз подтвердили, что в отправлении действительно находился психотроп лизергид.
Минская таможня возбудила уголовное дело. Минчанин, которому предназначалось почтовое отправление, задержан.