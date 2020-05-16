Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 16 мая 2020 года: умерло 160 человек, за сутки - плюс 951 новый случай

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 мая 2020 года

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По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 28 681 случай COVID-2019 (+951 за сутки). После курса лечения выздоровели 9498 пациентов. За весь период умерло 160 человек (+4 за сутки). В Минздраве уточнили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране было проведено 335 057 тестов на коронавирус.

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