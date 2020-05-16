«Я сожалею и испытываю чувство вины»: 25-летний брестчанин на видеокамеру извинился за удар ногой по макету инспектора ГАИ

В конце апреля в соцсети появилось видео, как молодой человек применяет прием самообороны к макету инспектора ГАИ. Фото: кадр из видео МВД.

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На сайте МВД появился видеоролик с извинениями 25-летнего брестчанина, который раскаивался в том, что применил прием самообороны к макету инспектора ГАИ. Это было заснято на видео, опубликованном в конце апреля в одной из соцсетей.

В итоге милиция установила личность молодого человека, который затем решил извиниться. Причем парень принес свои извинения на камеру, сказав, что случившееся "не было демонстрацией развязного поведения ради хайпа". К слову, к камере молодой человек стоял спиной. Своего лица он не показывал.

- Я сожалею по поводу совершенного поступка и испытываю чувство вины. Сегодня я понимаю, что поступил неправильно, - сказал молодой человек. - Это не была какая-то антипропаганда или демонстрация развязного поведения ради хайпа. Я сделал соответствующие выводы и искренне приношу извинения за свое некорректное поведение.